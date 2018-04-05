В Алматы из-за пожара в жилом доме эвакуировали 300 человек
В Алматы произошло возгорание балконов в многоквартирном доме. Предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
В Алматы произошло возгорание балконов в многоквартирном доме. Предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
В микрорайоне Кокжиек Алматы произошёл пожар: загорелись балконы в пятиэтажном жилом доме с мансардой.
«На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачены фасад здания с 1 по 5 этажи. Предварительная площадь пожара составляет 1000 кв.м. Кровля полностью охвачена огнем. Эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в
Что могло стать причиной пожара, неизвестно. В тушении пожара задействовали более 70 пожарных.
В 17.44 по времени Астаны пожар локализовали, в 18.06 ликвидировали. Жильцов дома, которых пришлось эвакуировать, разместили в школе № 177, которая расположена недалеко от дома, где произошло ЧП.
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