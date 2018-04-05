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15:53 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы из-за пожара в жилом доме эвакуировали 300 человек

В Алматы произошло возгорание балконов в многоквартирном доме. Предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

В микрорайоне Кокжиек Алматы произошёл пожар: загорелись балконы в пятиэтажном жилом доме с мансардой.

«На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачены фасад здания с 1 по 5 этажи. Предварительная площадь пожара составляет 1000 кв.м. Кровля полностью охвачена огнем. Эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Что могло стать причиной пожара, неизвестно. В тушении пожара задействовали более 70 пожарных.

В 17.44 по времени Астаны пожар локализовали, в 18.06 ликвидировали. Жильцов дома, которых пришлось эвакуировать, разместили в школе № 177, которая расположена недалеко от дома, где произошло ЧП.

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