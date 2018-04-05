В Алматы из-за пожара в жилом доме эвакуировали 300 человек

В микрорайоне Кокжиек Алматы произошёл пожар: загорелись балконы в пятиэтажном жилом доме с мансардой.

«На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачены фасад здания с 1 по 5 этажи. Предварительная площадь пожара составляет 1000 кв.м. Кровля полностью охвачена огнем. Эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Что могло стать причиной пожара, неизвестно. В тушении пожара задействовали более 70 пожарных.