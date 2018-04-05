В Турции задержали сотрудника университета, открывшего стрельбу
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, открывший стрельбу в учебном заведении, задержан, передает телеканал NTV в четверг.
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, открывший стрельбу в учебном заведении, задержан, передает телеканал NTV в четверг.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере четыре человека.
Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди погибших — его сотрудники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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