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16:04 (мск), источник: РИА Новости

В Турции задержали сотрудника университета, открывшего стрельбу

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, открывший стрельбу в учебном заведении, задержан, передает телеканал NTV в четверг.

Источник: Reuters

Ранее турецкие СМИ сообщили, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере четыре человека.

Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди погибших — его сотрудники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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