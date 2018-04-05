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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Таганроге стоки из канализационного коллектора текли в залив три дня

В четверг, 5 апреля, состоялась большая пресс-конференция главы администрации Таганрога, которая была посвящена одной теме — аварийному состоянию канализационного коллектора.

Как оказалось, в течение трех дней (с 30 марта по 2 апреля) стоки попадали в Таганрогский залив из коллектора, который расположен в 2600 метрах от береговой линии.

— С момента аварии пробы воды оттуда собираются ежедневно, на сегодняшний день ситуация находится под контролем, — заявил Андрей Лисицкий. — Никаких патогенных инфекций не обнаружено.

Глава администрации опроверг слухи о попадании стоков в питьевую воду. Информация активно обсуждалась в социальных сетях в минувшие выходные.

Напомним, в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварийного состояния канализационного коллектора. Учитывая провалы, обвал грунта и обрушение сводов железобетонного трубопровода, жителей попросили не заходить в воды акватории и ловить рыбу. Сейчас специализированные организации определяют наиболее эффективные способы реконструкции объекта.

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