В Таганроге стоки из канализационного коллектора текли в залив три дня

Как оказалось, в течение трех дней (с 30 марта по 2 апреля) стоки попадали в Таганрогский залив из коллектора, который расположен в 2600 метрах от береговой линии.

— С момента аварии пробы воды оттуда собираются ежедневно, на сегодняшний день ситуация находится под контролем, — заявил Андрей Лисицкий. — Никаких патогенных инфекций не обнаружено.

Глава администрации опроверг слухи о попадании стоков в питьевую воду. Информация активно обсуждалась в социальных сетях в минувшие выходные.