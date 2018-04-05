В Таганроге стоки из канализационного коллектора текли в залив три дня
В четверг, 5 апреля, состоялась большая
В четверг, 5 апреля, состоялась большая
Как оказалось, в течение трех дней (с 30 марта по 2 апреля) стоки попадали в Таганрогский залив из коллектора, который расположен в 2600 метрах от береговой линии.
— С момента аварии пробы воды оттуда собираются ежедневно, на сегодняшний день ситуация находится под контролем, — заявил Андрей Лисицкий. — Никаких патогенных инфекций не обнаружено.
Глава администрации опроверг слухи о попадании стоков в питьевую воду. Информация активно обсуждалась в социальных сетях в минувшие выходные.
Напомним, в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации
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