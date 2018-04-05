На АЗС «Линос» на Ириновском произошёл взрыв
О взрыве на автозаправочной станции в Петербурге сообщают читатели «Фонтанки» днём 5 апреля. Волной пробило крышу АЗС, пострадали два автомобиля.
О взрыве на автозаправочной станции в Петербурге сообщают читатели «Фонтанки» днём 5 апреля. Волной пробило крышу АЗС, пострадали два автомобиля.
Как передают в редакцию очевидцы, на углу Индустриального и Ириновского проспектов произошел сильный взрыв колонки на АЗС «Линос».
«Начался пожар, грузовую “Газель” завалило набок, пострадал еще один автомобиль», — уточняет читатель Тимур.
С открытым огнем, видимо, справилась автоматическая система пожаротушения.
На пересечении проспектов движение затруднено.
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