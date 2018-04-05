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16:00 (мск), источник: Фонтанка

На АЗС «Линос» на Ириновском произошёл взрыв

О взрыве на автозаправочной станции в Петербурге сообщают читатели «Фонтанки» днём 5 апреля. Волной пробило крышу АЗС, пострадали два автомобиля.

Источник: Фонтанка

Как передают в редакцию очевидцы, на углу Индустриального и Ириновского проспектов произошел сильный взрыв колонки на АЗС «Линос».

«Начался пожар, грузовую “Газель” завалило набок, пострадал еще один автомобиль», — уточняет читатель Тимур.

С открытым огнем, видимо, справилась автоматическая система пожаротушения.

На пересечении проспектов движение затруднено.

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