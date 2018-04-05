Из калининградского тату-салона украли оборудование на 260 тысяч рублей

Из тату-салона на ул. Станочной в Калининграде в конце марта украли технику общей стоимостью в 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение, разбив стекло. Они похитили офисное оборудование, девять тату-машинок и другие материалы для работы. Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей.