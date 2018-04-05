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16:56 (мск), источник: Клопс.ru

Из калининградского тату-салона украли оборудование на 260 тысяч рублей

Полицейские установили, что неизвестные проникли внутрь, разбив стекло.

Из тату-салона на ул. Станочной в Калининграде в конце марта украли технику общей стоимостью в 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение, разбив стекло. Они похитили офисное оборудование, девять тату-машинок и другие материалы для работы. Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении похищенного имущества, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−202, 8 (4012) 552−203, 8 (4012) 552−098, 02 или 112. Также круглосуточно работает телефон доверия УМВД России по Калининградской области: 511−066. Конфиденциальность гарантируется.

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