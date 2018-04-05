Из калининградского тату-салона украли оборудование на 260 тысяч рублей
Полицейские установили, что неизвестные проникли внутрь, разбив стекло.
Полицейские установили, что неизвестные проникли внутрь, разбив стекло.
Из
Полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение, разбив стекло. Они похитили офисное оборудование, девять
Всех, кому
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