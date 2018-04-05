В Гусеве затопило городской стадион
В Гусеве городской стадион залит водой. Об этом рассказала местная жительница в городском сообществе во «ВКонтакте».
В Гусеве городской стадион залит водой. Об этом рассказала местная жительница в городском сообществе во «ВКонтакте».
По словам директора спортивной площадки, её затапливает каждую весну последние 30 лет. Это связано с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке.
«Вся мелиоративная система связана с рекой, поэтому вода не уходит. Думаю, что последний раз полностью её чистили лет пятнадцать назад», — рассказали в руководстве стадиона.
Там также пояснили, что ждут, когда вода уйдёт сама. Если возникнут проблемы, то её придётся откачивать.
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