Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:47 (мск), источник: Клопс.ru

В Гусеве затопило городской стадион

В Гусеве городской стадион залит водой. Об этом рассказала местная жительница в городском сообществе во «ВКонтакте».

По словам директора спортивной площадки, её затапливает каждую весну последние 30 лет. Это связано с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке.

«Вся мелиоративная система связана с рекой, поэтому вода не уходит. Думаю, что последний раз полностью её чистили лет пятнадцать назад», — рассказали в руководстве стадиона.

Там также пояснили, что ждут, когда вода уйдёт сама. Если возникнут проблемы, то её придётся откачивать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
В России появится новая мера пресечения
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Почему право россиянок на аборт пытаются ограничивать
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь