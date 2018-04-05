В Гусеве затопило городской стадион

По словам директора спортивной площадки, её затапливает каждую весну последние 30 лет. Это связано с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке.

«Вся мелиоративная система связана с рекой, поэтому вода не уходит. Думаю, что последний раз полностью её чистили лет пятнадцать назад», — рассказали в руководстве стадиона.

Там также пояснили, что ждут, когда вода уйдёт сама. Если возникнут проблемы, то её придётся откачивать.