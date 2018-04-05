В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека
В четверг, 5 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 34-летнего водителя Mitsubishi Lancer, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.