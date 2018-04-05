В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека

По предварительным данным полицейских, около 13:40 он ехал по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовой и поворачивал налево — на ул. Александра Матросова в направлении ул. Свободы. Напротив дома № 90 по ул. Победы автомобилист столкнулся со встречным ВАЗ-21140 под управлением 40-летнего мужчины.