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16:11 (мск), источник: Volga News

В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти членов организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности — п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщили 5 апреля в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Источник: AP 2018

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили банковские операции без регистрации и инкассировали деньги.

«Всего с марта 2011 г. по июнь 2016 г. соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд рублей, — уточнили в прокуратуре Самарской области. — При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн рублей».

Следствие по делу вели в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передали для рассмотрения в Советский районный суд.

Тем временем в суде Советского района сообщают, что 2 апреля к ним поступило и было зарегистрировано под № 1−150/2018 уголовное дело в отношении пяти подсудимых: Сергея Бельдинова, Ергена Галиулинова, Олега Санникова, Алексея Филиппова и Юлии Яруськиной. Причем Бельдинова, Санникова и Филиппова обвиняют в организации незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере — ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» и б ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

А Галиулинов и Яруськин обвиняются только в незаконной банковской деятельности по п. «а» и б ч. 2 ст. 172 УК РФ. В этот же день 2 апреля материалы уголовного дела передали судье Евгении Балькиной.

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