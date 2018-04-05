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16:11 (мск), источник: Actualitati.md

Легковушка въехала в грузовик: шестеро полицейских в больнице

Страшное ДТП произошло сегодня, 5 апреля, на трассе Кишинев — Хынчешты. В результате аварии пострадали шесть человек.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел утром возле Данчен. Грузовой автомобиль, за рулем которого находился 70-летний мужчина, не уступил дорогу легковому автомобилю марки Dacia Logan. Легковушка сильно пострадала. В салоне Dacia Logan ехали шестеро полицейских в возрасте от 21 до 39 лет. Все пассажиры доставлены в столичную больницу, они серьезно пострадали во время столкновения с грузовиком. Известно, что полицейские направлялись в поликлинику МВД для ежегодного медицинского осмотра.

На месте происшествия работает служба спасателей. На трассе временно затруднено дорожное движение.

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