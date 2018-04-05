Машина кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе попала в ДТП в Бельцах

Инцидент произошел 5 марта в 12:30 в Бельцах: машина, принадлежащая кандидату в мэры Кишинева, лидеру платформы «Достоинство и правда» Андрею Нэстасе, попала в аварию. Самого политика в этот момент в машине не было, за рулем находился его шофер, Иван Караман, сообщает ziarulnational.md.