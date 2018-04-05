«Почта России» перехватила радиоактивную посылку из Китая

Источник: РИА Новости

«Специалисты “Почты России” в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта “Шереметьево” в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля “Янтарь” гамма-излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон», — говорится в сообщении.

«Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву», — уточняет компания.

Посылка была незамедлительно изолирована от остального багажа и помещена в защитный контейнер.

Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно со специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку: в ней находились предметы, похожие на минералы (камни). Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы. «Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме», — заверили в «Почте».

В понедельник, 2 апреля, «Почта России» перехватила поступившую из Узбекистана в аэропорт «Домодедово» радиоактивную посылку, в которой находился барометр. Гамма-излучение, исходившее от посылки, более чем в 10 раз превышало предельно допустимый радиационный фон.