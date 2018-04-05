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17:51 (мск), источник: РИА Новости

«Почта России» перехватила радиоактивную посылку из Китая

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники «Почты России» второй раз за неделю перехватили радиоактивную посылку, в этот раз опасный груз поступил из Китая, говорится в сообщении компании.

Источник: РИА Новости

«Специалисты “Почты России” в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта “Шереметьево” в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля “Янтарь” гамма-излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон», — говорится в сообщении.

«Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву», — уточняет компания.

Посылка была незамедлительно изолирована от остального багажа и помещена в защитный контейнер.

Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно со специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку: в ней находились предметы, похожие на минералы (камни). Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы. «Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме», — заверили в «Почте».

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В понедельник, 2 апреля, «Почта России» перехватила поступившую из Узбекистана в аэропорт «Домодедово» радиоактивную посылку, в которой находился барометр. Гамма-излучение, исходившее от посылки, более чем в 10 раз превышало предельно допустимый радиационный фон.

В «Почте» отметили также, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». «В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов», — добавили в компании.

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