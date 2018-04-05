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16:27 (мск), источник: РИА Новости

Юлия Скрипаль заявила об улучшении своего состояния

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.

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«Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», — говорится в заявлении дочери бывшего агента британской разведки, опубликованном столичной полицией Лондона.

Девушка также поблагодарила сотрудников больницы и жителей Солсбери, которые, по ее словам, пришли на помощь, когда они с отцом оказались «в недееспособном состоянии».

Дочь бывшего агента британской разведки назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

О состоянии отца девушка не упоминала.

Состояние Юлии Скрипаль

На прошлой неделе в больнице города Солсбери сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

В четверг на телеканале «Россия 1» обнародовали запись разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией. Во время беседы дочь шпиона говорит, что чувствует себя хорошо и собирается вскоре выписаться из больницы. Девушка также сообщила, что у отца все нормально, он отдыхает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запись передала Виктория Скрипаль. Подлинность разговора корреспонденты не подтверждают. В Британии запись никак не комментируют.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также не предоставляет Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.

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