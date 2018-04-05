Юлия Скрипаль заявила об улучшении своего состояния
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.
«Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», — говорится в заявлении дочери бывшего агента британской разведки, опубликованном столичной полицией Лондона.
Девушка также поблагодарила сотрудников больницы и жителей Солсбери, которые, по ее словам, пришли на помощь, когда они с отцом оказались «в недееспособном состоянии».
Дочь бывшего агента британской разведки назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.
О состоянии отца девушка не упоминала.
На прошлой неделе в больнице города Солсбери сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.
В четверг на телеканале «Россия 1» обнародовали запись разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией. Во время беседы дочь шпиона говорит, что чувствует себя хорошо и собирается вскоре выписаться из больницы. Девушка также сообщила, что у отца все нормально, он отдыхает.
Запись передала Виктория Скрипаль. Подлинность разговора корреспонденты не подтверждают. В Британии запись никак не комментируют.
В начале марта 2018 года
В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей
Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также не предоставляет Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.
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