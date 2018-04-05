На деньги братьев Магомедовых наложен арест
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства, принадлежащие владельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, сообщила в четверг
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства, принадлежащие владельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, сообщила в четверг
«На денежные средства Магомедовых наложен по ходатайству следователя обеспечительный арест», — сказала она.
Как считает следствие, «в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах».
По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных компаний за рубеж, пока не установлено. Вместе с тем, в МВД считают, что Зиявудин Магомедов «имеет доступ к похищенным денежным средствам и может принять меры по их дальнейшему сокрытию, а также использовать для подкупа свидетелей и иных участников разбирательства».
Первое из семи уголовных дел по факту хищения было возбуждено 5 декабря 2014 года по трем статьям УК РФ. Позже все дела были объединены в единое производство. В настоящее время в деле семь эпизодов, в том числе касающиеся мошенничества с активами «Федеральной сетевой компании» (ФСК), «Объединенной зерновой компании» и строительством стадиона в Калининграде.
В настоящее время срок следствия продлен до 5 августа.
Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.
Группе «Сумма» принадлежат крупные доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная — Virgin Hyperloop One).
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