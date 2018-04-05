Екатеринбургский бизнесмен сел на 10 лет за вывод миллиардов в Китай
И заплатит штраф.
И заплатит штраф.
5 апреля Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор директору ООО «Манибург» Алексею Бужину. Он признан виновным в незаконном выводе 3,3 миллиарда рублей в Китай. Бизнесмен проведет 10 лет в колонии общего режима и заплатит 800 тысяч рублей, сообщили «Уралинформбюро» в
По версии следствия, Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия в «Азиатско-Тихоокеанском Банке», предоставил в финучреждение подложные документы на перечисление денежных средств. 48,8 миллиона долларов (1,5 миллиарда рублей) он перевел на счет китайской компании в гонконгском банке HSBC. В ноябре 2013 года Бужин аналогичным образом через счет в «Петрокоммерце» отправил другой китайской компании 4,5 миллиона долларов (148,2 миллиона рублей).
Следует отметить, что это первое в России уголовное дело, возбужденное по данной статье.
«Выявили махинации сотрудники регионального ФСБ. Уголовное дело органы внутренних дел направили в суд еще 6 июня 2016 года. Сложность заключалась в том, чтобы найти и доставить в суд потерпевших, объявленных в розыск. На это потребовалось гораздо больше времени, чем на само расследование. Тем не менее, сыщики и следователи довели дело до логического завершения, не нарушив принцип неотвратимости наказания», — рассказал руководитель
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