Екатеринбургский бизнесмен сел на 10 лет за вывод миллиардов в Китай

5 апреля Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор директору ООО «Манибург» Алексею Бужину. Он признан виновным в незаконном выводе 3,3 миллиарда рублей в Китай. Бизнесмен проведет 10 лет в колонии общего режима и заплатит 800 тысяч рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия в «Азиатско-Тихоокеанском Банке», предоставил в финучреждение подложные документы на перечисление денежных средств. 48,8 миллиона долларов (1,5 миллиарда рублей) он перевел на счет китайской компании в гонконгском банке HSBC. В ноябре 2013 года Бужин аналогичным образом через счет в «Петрокоммерце» отправил другой китайской компании 4,5 миллиона долларов (148,2 миллиона рублей).

Следует отметить, что это первое в России уголовное дело, возбужденное по данной статье.