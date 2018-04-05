В Бутурлиновском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за паводка
В селе Гвазда Бутурлиновского района ввели режим чрезвычайной ситуации с 17:00 среды, 4 апреля.
В селе Гвазда Бутурлиновского района ввели режим чрезвычайной ситуации с 17:00 среды, 4 апреля.
Паводковые воды разрушили и унесли вниз по течению деревянный мост, соединяющий улицы Садовая и 1 Мая. Водой оказались отрезаны 269 сельчан, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации поселения Людмила Богданова в четверг, 5 апреля.
На месте ЧП ведут круглосуточное дежурство, к работе готовы медики. Для 25 школьников организовали дистанционное обучение.
— В селе в Горском
Река Осередь на территории Бутурлиновского района поднялась до уровня 2,7 м за 4 и 5 апреля. Вода продолжает прибывать.
Мост через реку Осередь в Бутурлиновке. Автор фото — Анна Коломыцева.
— Положение осложняет тот факт, что промерзшая земля не впитывает талые воды. В зоне подтопления сейчас села Гвазда, Клеповка и Пузево, улицы райцентра, расположенные в пойме реки — Коммунистическая, Набережная, Кольцова, Розы Люксембург, Рабочая, Фрунзе, Коминтерна и Декабристов, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района Сергей Ермаков.
По словам главы Бутурлиновского городского поселения Евгения Дмитренко, в Бутурлиновке подтоплено около 70 домов. Каждая из зон обеспечена дежурной группой. Работают переправы, организована работа ресурсоснабжающих организаций. Контекст В Калачеевском районе ввели режим чрезвычайной ситуации
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