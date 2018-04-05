В Бутурлиновском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за паводка

Источник: РИА "Воронеж"

Паводковые воды разрушили и унесли вниз по течению деревянный мост, соединяющий улицы Садовая и 1 Мая. Водой оказались отрезаны 269 сельчан, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации поселения Людмила Богданова в четверг, 5 апреля.

На месте ЧП ведут круглосуточное дежурство, к работе готовы медики. Для 25 школьников организовали дистанционное обучение.

— В селе в Горском фельдшерско-акушерском пункте постоянно дежурит медик. На место ЧП прибыла машина пожарно-спасательной части № 34. Подвоз продуктов осуществляется через переправу, — рассказала Людмила Богданова.

Река Осередь на территории Бутурлиновского района поднялась до уровня 2,7 м за 4 и 5 апреля. Вода продолжает прибывать.

Мост через реку Осередь в Бутурлиновке. Автор фото — Анна Коломыцева.

— Положение осложняет тот факт, что промерзшая земля не впитывает талые воды. В зоне подтопления сейчас села Гвазда, Клеповка и Пузево, улицы райцентра, расположенные в пойме реки — Коммунистическая, Набережная, Кольцова, Розы Люксембург, Рабочая, Фрунзе, Коминтерна и Декабристов, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района Сергей Ермаков.