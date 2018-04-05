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16:28 (мск), источник: Zakon.kz

При пожаре в Алматы из запертой квартиры спасли двух детей

Площадь пожара составила 1180 кв. м.

Источник: Zakon.kz

В алматинском микрорайоне Кокжиек сотрудники службы пожаротушения спасли из огня двух детей, которые находились в запертой квартире, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщение о горении балконов шестиэтажного жилого дома в микрорайоне Кокжиек, дд. 31 и 32, поступило ДЧС в 16.03.

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Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:10 часов. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горели балконы жилого дома.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова, рассказали в ДЧС. Пожарные производили эвакуацию людей, параллельно подавая стволы на тушение пожара.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем развернули два боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

Как выяснилось, произошло горение балконов и квартир с последующим переходом на мансардный этаж и кровлю. Мансардный этаж полностью выполнен из горючих материалов. Дойдя до мансарды, огонь по пустотам по горючим утеплителям получил мгновенное/быстрое распространение по всей площади. Из запертой квартиры спасено 2 детей. Эвакуировано 300 человек (из них 52 ребенка).

Пожар локализован в 17:44 часов и ликвидирован в 18:06 часов. Площадь пожара составила 1180 кв. м. Представителями местного исполнительного органа определено временное расселение жильцов данных домов в общеобразовательную школу № 177.

В ликвидации пожара было задействовано 86 человек личного состава и 25 единиц техники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», ДЧС г. Алматы — 12 человек, ДВД г. Алматы — 52 человека и 7 ед. техники.

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