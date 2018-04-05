В Казани затопило новые пешеходные дорожки в парке Черное озеро
Горожане пожаловались в «Народный контроль».
Горожане пожаловались в «Народный контроль».
В казанском парке Черное озеро
— В парке Чёрное озеро после «ремонта» сняли всю брусчатку и засыпали гранитный крошкой. В результате теперь там непролазная грязь и вода, которая никуда не уходит. Просим вернуть брусчатку, — говорится в обращении.
Сейчас заявка находится в решении Дирекции парков и скверов города.
Напомним, брусчатку в парке сняли минувшей осенью, там появилась грунтовая высевка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.