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18:04 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани затопило новые пешеходные дорожки в парке Черное озеро

Горожане пожаловались в «Народный контроль».

В казанском парке Черное озеро из-за таяния снега затопило пешеходные дорожки, они превратились в грязное месиво. Жалоба казанцев была опубликована на сайте «Народный контроль».

 — В парке Чёрное озеро после «ремонта» сняли всю брусчатку и засыпали гранитный крошкой. В результате теперь там непролазная грязь и вода, которая никуда не уходит. Просим вернуть брусчатку, — говорится в обращении.

Сейчас заявка находится в решении Дирекции парков и скверов города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, брусчатку в парке сняли минувшей осенью, там появилась грунтовая высевка.

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