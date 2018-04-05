В Казани затопило новые пешеходные дорожки в парке Черное озеро

В казанском парке Черное озеро из-за таяния снега затопило пешеходные дорожки, они превратились в грязное месиво. Жалоба казанцев была опубликована на сайте «Народный контроль».

— В парке Чёрное озеро после «ремонта» сняли всю брусчатку и засыпали гранитный крошкой. В результате теперь там непролазная грязь и вода, которая никуда не уходит. Просим вернуть брусчатку, — говорится в обращении.