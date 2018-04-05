В Воронеже вынесли приговор нарушившему 62 раза ПДД виновнику гибели школьницы

Трагедия случилась на Бульваре Победы в апреле 2017 года. Как выяснилось во время расследования, виновник ДТП, 28-летний парень, нарушил правила дорожного движения 62 раза только за 2016 год. В основном, речь шла о существенных превышениях скорости, сообщали в прокуратуре Воронежской области.

Водитель Mitsubishi Pajero сбил насмерть человека 11 апреля 2017 года на перекрёстке улиц Жукова и Бульвара Победы. В это время выпускница школы переходила дорогу по пешеходному переходу. От травм девушка скончалась на месте происшествия. За две недели до смерти ей исполнилось 18 лет. Школьница готовилась к выпускным экзаменам.