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18:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже вынесли приговор нарушившему 62 раза ПДД виновнику гибели школьницы

Коминтерновский районный суд в четверг, 5 апреля, вынес приговор воронежцу за гибель в ДТП 18-летней школьницы. В наказание мужчине назначили 3 года колонии-поселения. Кроме того, его лишили права управлять транспортным средством на 2 года.

Трагедия случилась на Бульваре Победы в апреле 2017 года. Как выяснилось во время расследования, виновник ДТП, 28-летний парень, нарушил правила дорожного движения 62 раза только за 2016 год. В основном, речь шла о существенных превышениях скорости, сообщали в прокуратуре Воронежской области.

Водитель Mitsubishi Pajero сбил насмерть человека 11 апреля 2017 года на перекрёстке улиц Жукова и Бульвара Победы. В это время выпускница школы переходила дорогу по пешеходному переходу. От травм девушка скончалась на месте происшествия. За две недели до смерти ей исполнилось 18 лет. Школьница готовилась к выпускным экзаменам.

Во время следствия молодой человек полностью признал вину в аварии, которая стоила девушке жизни. Во время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде. Не исключено, что он будет обжаловать приговор в апелляции.

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