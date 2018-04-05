Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии

«По всем “некрасивым” статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)», — сказал представитель защиты.

По словам адвоката, суд назначил его подзащитному наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы, однако с учетом времени отбытого Дмитриевым под арестом ему остается три месяца общественных работ.

Сам Дмитриев вышел на свободу из зала суда.

Дело Дмитриева

62-летнему Юрию Дмитриеву предъявили обвинения по трем статьям УК РФ — «Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста», «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкцию которого изменили кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году — ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

По словам защитника, Дмитриева дважды признавали вменяемым. Две из трех экспертиз подтвердили, что фотографии из уголовного дела не являются порнографическими.