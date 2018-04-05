Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Летучая, Хилькевич и Крюков проехали по подиуму на велосипедах
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:26 (мск), источник: ТАСС

Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

«По всем “некрасивым” статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)», — сказал представитель защиты.

По словам адвоката, суд назначил его подзащитному наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы, однако с учетом времени отбытого Дмитриевым под арестом ему остается три месяца общественных работ.

Сам Дмитриев вышел на свободу из зала суда.

Дело Дмитриева

62-летнему Юрию Дмитриеву предъявили обвинения по трем статьям УК РФ — «Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста», «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкцию которого изменили кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году — ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

По словам защитника, Дмитриева дважды признавали вменяемым. Две из трех экспертиз подтвердили, что фотографии из уголовного дела не являются порнографическими.

Дмитриева, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, арестовали 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Американцы называют эти российские противоракеты "Галошами"
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
В России появится новая мера пресечения
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Почему право россиянок на аборт пытаются ограничивать
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь