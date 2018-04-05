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17:28 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемого в отравлении сотрудников завода в Таганроге поместили под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Таганрогский городской суд поместил под домашний арест на два месяца подозреваемого в отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

В среду информацию о задержании подозреваемого в отравлении ТАСС подтвердили в главном управлении МВД России по Ростовской области. Как сообщалось, по факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По данным источника в правоохранительных органах региона, подозреваемый подсыпал таллий в кулер с водой.

«Таганрогским городским судом удовлетворено ходатайство дознавателя, поддержанное прокурором, об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого по делу об отравлении таллием на ПАО “ТАНТК им. Г. М. Бериева”. По результатам рассмотрения ходатайства дознавателя, поддержанного прокурором, ходатайство судом удовлетворено, подозреваемому Шульге В. Ю. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 3 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

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