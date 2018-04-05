Отравление таллием в Таганроге: ведущий конструктор авиазавода полностью признал вину

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 3 июня нынешнего года, — пояснили «КП Ростов» в Таганрогском городском суде.

Подозреваемому в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Владиславу Шульге запрещено общаться с кем-либо через интернет, звонить знакомым, отправлять письма. Передвигаться он может только в пределах своего дома. Официально подробности его показаний не разглашаются (из этого сделали большой секрет), но, судя по всему, домашний арест стал «ответом» на его полное признание и раскаяние.

Таганрог город маленький, здесь все друг про друга знают. Местные жители говорят, что дело было в аварии.

В сентябре подозреваемый, будучи за рулем своей старой «Волги», попал в ДТП, слегка столкнувшись с юристом того же авиазавода. Коллеги общего языка не нашли. Владислав, будучи уверенным в своей правоте, уехал, а юрист вызвал автоинспекторов. Полицейские оформили административный протокол за то, что водитель покинул место происшествия.

Мужчина не смог доказать свою правоту. Через два месяца (27 ноября) его лишили водительских прав на год. Злоумышленник решил отомстить.

Не исключено, что сначала подозреваемый подбросил яд коллеге, — конструктору Константину Колесникову (этим объясняется, почему тот отравился первым и сильнее всех, а остальные пострадавшие — юристы и экономисты, работавшие в другом здании). Через пару дней тот ушел на больничный с сильным недомоганием (в его организме доза была превышена в 150 раз).

Убедившись, что яд действует, злоумышленник якобы направился в помещение юридического и контрактно-договорного отдела, где работал его обидчик. Здесь воду пили из бутыли с помпой, чем он и воспользовался. Но это пока предположение.

«СТРАННЫЙ ТИП»

В социальных сетях началось преследование главного подозреваемого в отравлении 29 сотрудников авиазавода. Разгневанные жители припоминают его странности и даже предложили самому «выпить яду».

— Между мной и Владом произошла такая история, — написала бывшая коллега София. — Он кинул булыжник в голову щенку, просто так! Ему захотелось… настроения не было. Я с криком: «Что ж ты творишь?», собрала руками гальку, пыль и сухую листву, кинула в него в ответ (они не долетели). Он повернулся с безумным взглядом и побежал за мной. Еле успела скрыться — спрятаться.

Но нашлись и защитники.

— Он действительно выделялся, был со странностями, но они были безобидны, даже прикольны, — написал его одноклассник Александр. — Главное то, что парень не был злой в душе… Думаю, просто искали у кого есть хоть какой-то мотив… Мусолили ревность — не срослось, тогда выдернули участника ДТП. Теперь будут прессовать.

Знакомые предполагают, что ведущий конструктор специально не покупал таллий. Мужчина, углубленно изучавший математику, увлекался «умными штучками», не исключено, что тот просто хранился в его доме с советских времен, когда грызунов еще травили этим ядом.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 декабря 2017 — ведущий конструктор Константин Колесников, выйдя в пятницу с работы, почувствовал сильные боли и головокружение. Он побоялся сесть за руль своей машины, вызвал такси. Последующие выходные мучился от постоянной тошноты и рвоты, был госпитализирован.

4 января 2018 года — в БСМП Таганрога обратился первый сотрудник юридического отдела предприятия, затем — еще шесть человек. Жаловались на боли в животе, у всех наблюдалось аномальное выпадение волос.

9 января — пришел первый анализ, который показал отравление таллием.

10 января — на территории предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева состоялось первое заседание комиссии по делам ЧС.

11 января — поступили анализы ведущего инженера-конструктора Константина Колесникова, который пострадал сильнее всех. У него обнаружено превышение таллия в 150 раз!

28 февраля — супруга Константина Колесникова опубликовала петицию с просьбой спасти ее умирающего мужа — так об отравлении узнали СМИ.

2 марта — ТАНТК им. Г. М. Бериева официально признал факт массового отравления, сообщив, что «несколько сотрудников проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии».

7 марта — в администрации Таганрога состоялась большая пресс-конференция, во время которой стало известно, что отравились 28 человек.

9 марта — еще у одного сотрудника завода нашли превышение нормы таллия. Общее число пострадавших достигло 29 человек. Все, кроме Константина Колесникова, работали в юридическом и контрактно-договорном отделах, которые располагаются в одном помещении (три кабинета все также опечатаны).

12 марта — полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

3 апреля санитарные врачи через суд обязали ТАНТК им. Г. М. Бериева строго следить за качеством питьевой воды (ее берут в скважинах, расположенных на территории предприятия). Во время масштабной проверки Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие должного лабораторного контроля за водоисточником, а также на этапах розлива.

5 апреля — задержали главного подозреваемого. Согласно официальной версии, именно 37-летний конструктор подбросил яд своим коллегам.

НАША СПРАВКА

Таллий — химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов. Он, как и его соединения, являются высокотоксичными, а для человека — ядом. Попасть в организм может через пищеварительную систему, дыхательные пути или контакт кожи с химикатом. Таллий применяется в производстве пиротехники, флуоресцентных красок, термометров, а также входит в состав ядов, которые используют при обработке помещений от грызунов. Явным признаком отравления человека таллием является выпадение волос и повреждения периферических нервов, в частности, пострадавшие могут испытывать ощущения, схожие с хождением по горячим углям.

КСТАТИ

Действие яда незаметно для человека