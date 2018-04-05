В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках
Уровень воды продолжит повышаться в притоках рек Хопер и Медведица в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации
Уровень воды продолжит повышаться в притоках рек Хопер и Медведица в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации
Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля
«По сообщению Волгоградского ЦГМС (центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.)
По данным ГУМЧС, из подтопленных районов отселено 328 человек, из них в пункты временного размещения — 39 человек. Накануне в русле реки Вязовка в Еланском районе были проведены подрывные работы для ликвидации ледового затора.
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