В полиции прокомментировали стрельбу в центре Екатеринбурга

«Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу в 15.36 от охранника офиса, расположенного по улице Пушкина. На указанный адрес незамедлительно направили усиленную следственно-оперативную группу территориального ОВД», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, конфликт произошел между водителями Volkswagen Touareg и Scoda. Во втором автомобиле находился также пассажир. Владелец Volkswagen не мог уехать со двора, поскольку дорогу ему перегородила Scoda «Ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из чешской машины поняли, что владельца немецкой техники им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу.