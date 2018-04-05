В полиции прокомментировали стрельбу в центре Екатеринбурга
В полиции подтвердили информацию о драке со стрельбой, которая произошла сегодня во дворе дома на улице Пушкина, 9а в центре Екатеринбурга.
В полиции подтвердили информацию о драке со стрельбой, которая произошла сегодня во дворе дома на улице Пушкина, 9а в центре Екатеринбурга.
«Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу в 15.36 от охранника офиса, расположенного по улице Пушкина. На указанный адрес незамедлительно направили усиленную
По данным полиции, конфликт произошел между водителями Volkswagen Touareg и Scoda. Во втором автомобиле находился также пассажир. Владелец Volkswagen не мог уехать со двора, поскольку дорогу ему перегородила Scoda «Ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из чешской машины поняли, что владельца немецкой техники им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу.
Но даже раненый в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику", — отмечает Валерий Горелых. По его словам, двое из участников конфликта были госпитализированы. Третьего увезли в отделение для допроса. Изъятым у стрелка оружием оказался травматический пистолет Хорхе. Все участники драки со стрельбой оказались местными жителями. Ранее была опубликована видеозапись с места происшествия.
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