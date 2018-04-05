СК проверяет данные о ребенке, пострадавшем при падении в траншею в Крыму

По данным следствия, во вторник в эфире АНО ТРК «Крым» вышел сюжет том, что в селе Трудовом Симферопольского района недалеко от детской площадки в траншею упал восьмилетний мальчик. Ребенок упал в яму, которую вырыли во время замены трубы и установки бетонных люков. Сейчас мальчик находится в республиканской детской клинической больнице, где ему оказывается медицинская помощь.