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18:15 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет данные о ребенке, пострадавшем при падении в траншею в Крыму

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи в Крыму проверяют информацию СМИ о травмировании восьмилетнего ребенка, упавшего в траншею рядом с детской площадкой, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, во вторник в эфире АНО ТРК «Крым» вышел сюжет том, что в селе Трудовом Симферопольского района недалеко от детской площадки в траншею упал восьмилетний мальчик. Ребенок упал в яму, которую вырыли во время замены трубы и установки бетонных люков. Сейчас мальчик находится в республиканской детской клинической больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым по данному сообщению организована проверка. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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