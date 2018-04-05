В Севастополе 7-летний ребенок по пути в школу попал под машину

«Водитель, управляя автомобилем Nissan, при повороте в дворовую территорию совершил наезд на 7-летнего пешехода, который шел в школу. Мальчик переходил дорогу из-за припаркованных автомобилей, водитель не увидел школьника и совершил на него наезд. В результате происшествия ребенок с травмами был доставлен в 5-ую горбольницу», — рассказали в пресс-службе.

В МВД напоминают, что несовершеннолетние пешеходы, как правило, не умеют правильно оценивать дорожную обстановку, а реакция на опасность у детей занижена. В связи с этим правоохранители рекомендуют родителям сопровождать несовершеннолетних в возрасте до 10 лет по дороге в школу и обратно.