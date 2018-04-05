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17:58 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе 7-летний ребенок по пути в школу попал под машину

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе по дороге в школу под колеса легкового авто попал семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе местного УМВД.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло накануне на улице Героев Бреста.

«Водитель, управляя автомобилем Nissan, при повороте в дворовую территорию совершил наезд на 7-летнего пешехода, который шел в школу. Мальчик переходил дорогу из-за припаркованных автомобилей, водитель не увидел школьника и совершил на него наезд. В результате происшествия ребенок с травмами был доставлен в 5-ую горбольницу», — рассказали в пресс-службе.

В МВД напоминают, что несовершеннолетние пешеходы, как правило, не умеют правильно оценивать дорожную обстановку, а реакция на опасность у детей занижена. В связи с этим правоохранители рекомендуют родителям сопровождать несовершеннолетних в возрасте до 10 лет по дороге в школу и обратно.

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