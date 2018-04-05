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19:08 (мск), источник: РИА Новости

Россияне ждут регулярных сообщений о расследовании пожара в Кемерово

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают, что власти должны регулярно информировать население о ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение».

Пожар в торговом центре в Кемерово
4 апреляСледствие дошло до главы Кемеровского МЧС
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Социологи выяснили, что большинство россиян считают необходимым регулярное информирование властями о ходе расследования трагедии в Кемерово. На вопрос «должны или не должны власти регулярно информировать население о том, как идёт расследование обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерове?» абсолютное большинство респондентов — 91% дали положительный ответ. Иного мнения придерживается лишь 5% участников опроса, еще 4% затруднились дать ответ.

При этом почти две трети наших соотечественников признались, что внимательно следят за сообщениями о пожаре, «стараясь вникать в детали». На соответствующий вопрос «вы следите или не следите за сообщениями, связанными с пожаром в торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в Кемерове, и если следите, то как — стараясь вникать в детали или избегая подробностей?» 27% респондентов сказали, что следят, но не вникают в детали. Не следят за сообщениями лишь 6% участников опроса, затруднились ответить 1%.

Тех, кто следит за сообщениями о Кемерово или хотя бы слышал о трагедии (отвечали 93% респондентов), социологи просили ответить «хорошо или плохо были организованы работы по оказанию помощи пострадавшим». Позитивный ответ дали 40% опрошенных, 32% сказали, что «плохо», еще 22% затруднились ответить.

Исследователи также предложили участникам опроса озвучить свои варианты того, какие меры можно предпринять, «чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем». Почти треть опрошенных сказали, что нужно «усилить контроль, проверки противопожарной безопасности», 11% — «содержать средства пожарной безопасности в исправном состоянии», 10% указали на необходимость бороться с коррупцией, 9% выразили мнение, что «сотрудники должны более ответственно относиться к своим обязанностям».

Еще 7% предложили «ужесточить наказания виновникам пожаров и нарушителям противопожарной безопасности», другие — «усилить противопожарную защищенность строящихся зданий» (6%), «принимать на работу профессионалов, проводить инструктажи и учения для сотрудников» (5%). Мнение о том, что «люди должны проявлять больше бдительности, соблюдать меры безопасности» высказали 3% россиян. О том, что «нельзя ничего сделать» сказали 8% участников опроса, еще 16% затруднились ответить.

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Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах крупнейшего пожара.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

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