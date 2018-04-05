В Москве арестован проехавший с повисшим на автомобиле автоинспектором водитель

«В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова в четверг «Интерфаксу».
Накануне она сообщила о возбуждении уголовного дела по факту травмирования полицейского во время проверки документов.
«В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ)», — отметила Иванова.
По данным следствия, утром 4 апреля на Земляном валу в Москве сотрудник ГИБДД остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы, однако тот начал движение и разогнал автомобиль до большой скорости, несмотря на то, что инспектор удерживался на корпусе машины.
Кроме этого, мужчина пытался наносить инспектору удары в лицо.
По данным представителя ведомства, сотрудник ГИБДД получил травмы. Водитель задержан.
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