В Москве арестован проехавший с повисшим на автомобиле автоинспектором водитель

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова в четверг «Интерфаксу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u0GB9eRLvYw?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне она сообщила о возбуждении уголовного дела по факту травмирования полицейского во время проверки документов.

Инфографика Действия водителя при ДТП

«В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ)», — отметила Иванова.

По данным следствия, утром 4 апреля на Земляном валу в Москве сотрудник ГИБДД остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы, однако тот начал движение и разогнал автомобиль до большой скорости, несмотря на то, что инспектор удерживался на корпусе машины.

Кроме этого, мужчина пытался наносить инспектору удары в лицо.