В Ростовской области прокуратура потребовала закрыть развлекательный центр из-за нарушений

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, помещения не были оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Из кинотеатра нельзя было выйти через запасные выходы без ключей. Эвакуационные коридоры не были оборудованы специальным освещением. Огнетушители оказались испорчены, знаки пожарной безопасности отсутствовали. Несмотря на нарушения, развлекательный центр продолжал работпть.