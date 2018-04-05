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18:08 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области прокуратура потребовала закрыть развлекательный центр из-за нарушений

В Ростовской области в Миллерово развлекательный центр «ОаЗиС» работал с множеством нарушений пожарной безопасности, прокуратура потребовала закрыть его.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, помещения не были оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Из кинотеатра нельзя было выйти через запасные выходы без ключей. Эвакуационные коридоры не были оборудованы специальным освещением. Огнетушители оказались испорчены, знаки пожарной безопасности отсутствовали. Несмотря на нарушения, развлекательный центр продолжал работпть.

Прокуратура направила материалы проверки в суд и потребовала закрыть заведение.

В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретили деятельность караоке в торговом центре, в Ростове приостановил работу «Джоуль парк».

На Дону проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерово.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

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