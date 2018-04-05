В Ростовской области прокуратура потребовала закрыть развлекательный центр из-за нарушений
В Ростовской области в Миллерово развлекательный центр «ОаЗиС» работал с множеством нарушений пожарной безопасности, прокуратура потребовала закрыть его.
В Ростовской области в Миллерово развлекательный центр «ОаЗиС» работал с множеством нарушений пожарной безопасности, прокуратура потребовала закрыть его.
Как сообщает
Прокуратура направила материалы проверки в суд и потребовала закрыть заведение.
В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретили деятельность караоке в торговом центре, в Ростове приостановил работу «Джоуль парк».
На Дону проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерово.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.