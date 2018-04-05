Крупная партия оборудования для майнинга задержана на границе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Крупную партию компьютерных комплектующих с заниженной в девять раз стоимостью выявили на границе витебские таможенники, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

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Товар — более 3,5 тысячи единиц материнских плат и видеокарт — в Беларусь ввозился из Латвии на грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска «Урбаны».

«Количество действительно соответствовало фактически перемещаемому в грузовом отсеке, только вот стоимость на товар оказалась недостоверная», -сказали в комитете.

Фирма-изготовитель сообщила, что реальная стоимость партии комплектующих в девять раз больше — 417 тысяч рублей.

По данным ГТК, владелец груза, занизив стоимость комплектующих, попытался сэкономить на таможенных платежах свыше 68 тысяч рублей.