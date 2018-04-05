Крупная партия оборудования для майнинга задержана на границе
Занизив стоимость, владелец груза попытался сэкономить на таможенных платежах более 68 тысяч рублей.
Занизив стоимость, владелец груза попытался сэкономить на таможенных платежах более 68 тысяч рублей.
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Крупную партию компьютерных комплектующих с заниженной в девять раз стоимостью выявили на границе витебские таможенники, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Товар — более 3,5 тысячи единиц материнских плат и видеокарт — в Беларусь ввозился из Латвии на грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска «Урбаны».
«Количество действительно соответствовало фактически перемещаемому в грузовом отсеке, только вот стоимость на товар оказалась недостоверная», -сказали в комитете.
По данным ГТК, владелец груза, занизив стоимость комплектующих, попытался сэкономить на таможенных платежах свыше 68 тысяч рублей.
По факту Витебская таможня начала административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статью в качестве наказания кроме крупного штрафа (500 базовых величин) предусматривает конфискацию товара.
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