О состоянии ребенка погибшей в лифте телеведущей сообщили врачи

«Ребенок отпущен домой. С ним все нормально, никаких травм нет, его не оставляли. Травматологи, педиатры смотрели, стабильный ребенок. Амбулаторно отпустили», — заявил Кожин.

Напомним, телеведущая Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ей оторвало ногу в лифте. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».