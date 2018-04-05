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17:59 (мск), источник: Tengrinews

О состоянии ребенка погибшей в лифте телеведущей сообщили врачи

Дочь телеведущей Айзат Абдисамат, которая погибла в лифте в Актобе, отпущена домой. Об этом сообщил главврач областной детской больницы Нурлан Кожин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Ребенок отпущен домой. С ним все нормально, никаких травм нет, его не оставляли. Травматологи, педиатры смотрели, стабильный ребенок. Амбулаторно отпустили», — заявил Кожин.

Напомним, телеведущая Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ей оторвало ногу в лифте. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».

Айзат Абдисамат была ведущей на телеканале Казахстан-Актобе (Aqtóbe). Она вела утреннюю программу «Кайырлы тан» и детскую передачу «Балдаурен».

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