Таллий стал орудием мести

«Ъ» стали известны мотивы отравления таллием сотрудников ТАНТК имени Бериева. Подозреваемый Владислав Шульга дал признательные показания следствию. Причиной стал конфликт инженера-конструктора Шульги с начальником и одним из юристов. Суд заключил подозреваемого под домашний арест, ему предъявят обвинения в течение десяти дней. Отравителю грозит до трех лет тюрьмы.

Читайте также 8 самых громких и странных отравлений современности

Сегодня таганрогский городской суд постановил заключить под домашний арест Владислава Шульгу, подозреваемого в громком деле об отравлении таллием сотрудников ТАНТК имени Бериева. Как рассказал «Ъ» адвокат Владислава Шульги Александр Попков, подзащитный уже дал признательные показания следствию, объяснив мотивы преступления.

Как оказалось, осенью прошлого года у инженера-конструктора Шульги и его начальника Зубковского произошел конфликт.

Владислав Шульга раздобыл таллий и подсыпал его в кулер с водой, однако яд вместо начальника выпил конструктор Константин Колесников. Его самочувствие резко ухудшилось, и он попал в больницу. Не добившись своего, конструктор Шульга решил отомстить уже юристу Сагилю Махмудову.

Читайте также Стачки без начальства не обходятся

В октябре в ДТП он повредил автомобиль господина Махмудова. Инженер скрылся с места происшествия и впоследствии был лишен прав. Владислав Шульга подсыпал таллий в кулер с водой на сей раз в юридическом отделе предприятия. Из-за этого отравились юристы ТАНТК имени Бериева и экономисты, которые работали в соседнем кабинете и тоже пили воду из кулера.

«Моего подзащитного арестовали 3 апреля, тогда же он начал сотрудничать со следствием, написал явку с повинной и дал признательные показания, — рассказал адвокат задержанного Александр Попков.— Суд постановил заключить его под стражу на два месяца сроком до 3 июня. Обвинения ему предъявят в течение десяти дней. Пояснить, откуда он получил таллий и каким конкретно был конфликт, я не могу».

Руководство авиазавода уже выпустило заявление по факту задержания.

Как мы и подчеркивали ранее, произошедшее на предприятии чрезвычайное событие не имело отношения к производству. Завод, к сожалению, оказался местом, где было совершено преступление. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут расследование. Мы оказываем им все необходимое содействие. Руководство авиазавода

«По решению руководства предприятия, все сотрудники ТАНТК, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия разной степени, получают и продолжат получать впредь до полного выздоровления всю необходимую помощь от предприятия», — говорится в документе.

Читайте также Исследование ВШЭ показало рост бесправия на рынке труда

Как ранее сообщал «Ъ», в марте стало известно о массовом отравлении таллием сотрудником закрытого авиационного предприятия в Таганроге ТАНТК имени Бериева. Пострадали несколько десятков человек: сотрудники юридического и экономического отделов, а также инженер конструкторского бюро Константин Колесников (он практически потерял зрение и возможность передвигаться). Было две волны отравлений: в ноябре 2017 года, когда был отравлен Колесников, и в декабре, когда пострадали юристы и экономисты. Вред здоровью был настолько серьезным, что у пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие».

Руководство несколько месяцев умалчивало о случившемся, но в начале марта все же дало пресс-конференцию. Гендиректор предприятия Юрий Грудинин тогда заявил, что конфликт носит бытовой характер, все помещения на предприятии проверены и безопасны. Он также добавил, что завод выплатит компенсацию пострадавшим, а их было около 30 человек. Через несколько дней МВД начало проверку по факту случившегося. Уголовное дело было возбуждено 12 марта по ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Однако конфликт исчерпан не был. Пострадавшие сообщали «Ъ», что они не получают выплат в должном размере. Жена пострадавшего инженера Светлана Колесникова сказала, что ее мужу перечислили всего 13 тыс. руб. Тогда в ТАНТК имени Бериева заявили, что расценивают действия Колесниковой как спекуляцию, а выплаты идут в полном объеме. «Ъ» связывался с пострадавшими. Сотрудник юридического отдела Инна Алейникова заявила, что до сих пор проходит лечение. Она отметила, что получила серьезный урон здоровью и лечение затянется на несколько лет.