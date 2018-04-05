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19:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СК разыскивает потерпевших от действий минской мошенницы

Следственный комитет устанавливает потерпевших по уголовному делу о мошенничестве 59-летней минчанки.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Женщину подозревают в том, что с 2009 года по 2016 она обманом завладела деньгами 25 граждан. Пока известно о сумме свыше 260 тысяч долларов.

Подозреваемая еще в 2001 году зарегистрировалась как частный предприниматель и начала торговать верхней женской одеждой. С 2006 по 2014 годы ее торговые павильоны располагались в ООО ТД Ждановичи, затем по адресу: г. Минск, улица Немига, 3 и улица Кульман, 5 Б.

«Пострадавшими по делу проходят в основном ее коллеги по работе, у которых подозреваемая занимала деньги на покупку новой партии товара, оплату налогов или аренды торговых помещений. Некоторым знакомым обвиняемая даже обещала вернуть долг с процентами. Ущерб она возместила частично, на ее имущество наложен арест», — рассказала подробности официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Если вы, или ваши знакомые пострадали от действий подозреваемой, то следователи просят обратиться по телефонам 8−017−286−73−99 или 8−017−396−68−19.

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