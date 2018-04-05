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20:37 (мск), источник: Tengrinews

Женщина выпала из окна многоэтажки в Шымкенте на глазах у прохожих

В Шымкенте женщина выпала из окна многоэтажного дома при загадочных обстоятельствах, сообщает TVK.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла в 12 микрорайоне. Женщина 1963 года рождения выпала из окна подъезда шестого этажа девятиэтажного жилого дома и скончалась на месте. Свидетелями происшествия стали прохожие. Они и позвонили в скорую. По предварительным данным, женщина здесь не проживала, поскольку никто из живущих в доме жильцов ее не опознал.

Место оцеплено службой экстренного реагирования. Работают полицейские.

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