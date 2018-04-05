Женщина выпала из окна многоэтажки в Шымкенте на глазах у прохожих

Трагедия произошла в 12 микрорайоне. Женщина 1963 года рождения выпала из окна подъезда шестого этажа девятиэтажного жилого дома и скончалась на месте. Свидетелями происшествия стали прохожие. Они и позвонили в скорую. По предварительным данным, женщина здесь не проживала, поскольку никто из живущих в доме жильцов ее не опознал.