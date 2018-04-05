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21:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЧП на месторождении в Жанажоле: компания выплатит компенсацию

Спецкомиссия закончила расследование по факту ЧП на месторождении Жанажол, в результате которого один человек погиб.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. «CNPC-Актобемунайгаз» выплатит семьям отравившихся рабочих компенсацию на месторождении в Актюбинской области, передает телеканал «КТК».

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ЧП произошло 22 февраля — в нефтяном поселке двое рабочих отравились сероводородом.

«Судмедэкспертиза подтвердила, что сотрудники “CNPC-Актобемунайгаз” надышались сероводородом. В тот день слесари-ремонтники, как обычно, меняли насос, когда произошла утечка технической воды. Рабочие получили сильное отравление», — сообщает телеканал.

В итоге один из них скончался по дороге в больницу, второго успели реанимировать. Специальная комиссия пришла к выводу, что ЧП в большей степени произошло по вине работодателя. И только 20 процентов вины возложили на пострадавших.

Теперь нефтяная компания должна выплатить семьям компенсацию, сумма которой пока не уточняется.

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