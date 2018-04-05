ЧП на месторождении в Жанажоле: компания выплатит компенсацию
Спецкомиссия закончила расследование по факту ЧП на месторождении Жанажол, в результате которого один человек погиб.
Спецкомиссия закончила расследование по факту ЧП на месторождении Жанажол, в результате которого один человек погиб.
АСТАНА, 6 апр — Sputnik. «CNPC-Актобемунайгаз» выплатит семьям отравившихся рабочих компенсацию на месторождении в Актюбинской области, передает телеканал «КТК».
ЧП произошло 22 февраля — в нефтяном поселке двое рабочих отравились сероводородом.
«Судмедэкспертиза подтвердила, что сотрудники “CNPC-Актобемунайгаз” надышались сероводородом. В тот день
В итоге один из них скончался по дороге в больницу, второго успели реанимировать. Специальная комиссия пришла к выводу, что ЧП в большей степени произошло по вине работодателя. И только 20 процентов вины возложили на пострадавших.
Теперь нефтяная компания должна выплатить семьям компенсацию, сумма которой пока не уточняется.
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