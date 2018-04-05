ЧП на месторождении в Жанажоле: компания выплатит компенсацию

«Судмедэкспертиза подтвердила, что сотрудники “CNPC-Актобемунайгаз” надышались сероводородом. В тот день слесари-ремонтники, как обычно, меняли насос, когда произошла утечка технической воды. Рабочие получили сильное отравление», — сообщает телеканал.

В итоге один из них скончался по дороге в больницу, второго успели реанимировать. Специальная комиссия пришла к выводу, что ЧП в большей степени произошло по вине работодателя. И только 20 процентов вины возложили на пострадавших.