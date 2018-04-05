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21:29 (мск), источник: Sputnik.md

Дерзкая кража в аэропорту: нажива гражданки Молдовы составила 200 тысяч

Уборщица из Молдовы прилетела в московский аэропорт Домодедово, а когда забирала вещи прихватила с собой чужой чемодан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Гражданка Республики Молдова задержана в Москве по подозрению в краже чемодана с личными вещами на сумму в 200 тысяч рублей в аэропорту Домодедово. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу.

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Там отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России столичного аэропорта обратился пассажир рейса «Пунта-Кана (Доминиканская Республика) — Москва (Домодедово).

«Гражданин сообщил, что во время перелета в столицу у него пропал сданный в багаж чемодан с личными вещами. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей», — сообщили ведомстве.

В ходе следствия удалось установить, что пропавший чемодан благополучно долетел до пункта назначения, однако с ленты транспортера его забрала незнакомая заявителю женщина.

«Выяснилось, что похитительницей является 41-летняя гражданка Республики Молдова, прилетевшая рейсом из Кишинева, которая вместе со своим багажом прихватила еще и чужие вещи. Розыск злоумышленницы осложнялся тем, что иностранка не находилась в указанном в регистрации месте временного проживания», — добавили в управлении.

Однако несмотря на эти обстоятельства в минувшие выходные ее задержали по месту работы — в офисе московской фирмы, куда она устроилась работать уборщицей. Как отметили в ведомстве, в подсобном помещении правоохранительные органы обнаружили и изъяли чемодан потерпевшего, в котором не хватало только планшета, «который уборщица успела продать».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража».

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