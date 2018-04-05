Дерзкая кража в аэропорту: нажива гражданки Молдовы составила 200 тысяч
Уборщица из Молдовы прилетела в московский аэропорт Домодедово, а когда забирала вещи прихватила с собой чужой чемодан.
Уборщица из Молдовы прилетела в московский аэропорт Домодедово, а когда забирала вещи прихватила с собой чужой чемодан.
КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Гражданка Республики Молдова задержана в Москве по подозрению в краже чемодана с личными вещами на сумму в 200 тысяч рублей в аэропорту Домодедово. Информацию об этом подтвердили в
Там отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России столичного аэропорта обратился пассажир рейса «Пунта-Кана (Доминиканская Республика) — Москва (Домодедово).
«Гражданин сообщил, что во время перелета в столицу у него пропал сданный в багаж чемодан с личными вещами. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей», — сообщили ведомстве.
В ходе следствия удалось установить, что пропавший чемодан благополучно долетел до пункта назначения, однако с ленты транспортера его забрала незнакомая заявителю женщина.
«Выяснилось, что похитительницей является 41-летняя гражданка Республики Молдова, прилетевшая рейсом из Кишинева, которая вместе со своим багажом прихватила еще и чужие вещи. Розыск злоумышленницы осложнялся тем, что иностранка не находилась в указанном в регистрации месте временного проживания», — добавили в управлении.
Однако несмотря на эти обстоятельства в минувшие выходные ее задержали по месту работы — в офисе московской фирмы, куда она устроилась работать уборщицей. Как отметили в ведомстве, в подсобном помещении правоохранительные органы обнаружили и изъяли чемодан потерпевшего, в котором не хватало только планшета, «который уборщица успела продать».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.