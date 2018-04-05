Адвокат рассказал, почему житель Таганрога отравил коллег таллием

Обращения в больницы от сотрудников Таганрогского авиационного
Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Он помещен под домашний арест до 3 июня.
«В суде Шульга не давал никаких пояснений по существу дела. У органов дознания такая версия, что мотивом послужил конфликт с двумя людьми: со своим руководителем в результате чисто служебных взаимоотношений и юристом предприятия
По словам адвоката, Шульга дважды подсыпал таллий в кулер с водой. Первый раз объектом мести был руководитель подозреваемого, но воду выпил подзащитный Попкова, ведущий
Второй раз фигурант дела подсыпал таллий в кулер с водой уже в юридическом отделе. Шульга хотел отомстить юристу предприятия, с которым они вместе стали участниками одного ДТП. Все остальные отравившиеся сотрудники пострадали случайно.
Как следует из материалов Таганрогского городского суда, Шульга в октябре 2017 года столкнулся с автомобилем своего коллеги Сагиля Махмудова, после этого подозреваемый в отравлении сотрудников авиазавода оставил место ДТП. В суде Шульга свою вину не признавал, а также отрицал сам факт ДТП. В итоге суд не поверил Шульге и лишил его прав на один год.
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