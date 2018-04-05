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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат рассказал, почему житель Таганрога отравил коллег таллием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемый в массовом отравлении сотрудников на Таганрогском авиазаводе дважды подсыпал яд в кулер из-за конфликтов со своим начальником и одним из коллег, сообщил РИА Новости представляющий интересы одного из пострадавших адвокат Александр Попков.

Обращения в больницы от сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего жителя Таганрога, сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Он помещен под домашний арест до 3 июня.

Видео
Задержан подозреваемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге

«В суде Шульга не давал никаких пояснений по существу дела. У органов дознания такая версия, что мотивом послужил конфликт с двумя людьми: со своим руководителем в результате чисто служебных взаимоотношений и юристом предприятия из-за ДТП в конце 2017 года», — пояснил Попков и добавил, что органы дознания сделали такой вывод на основе показаний самого подозреваемого.

По словам адвоката, Шульга дважды подсыпал таллий в кулер с водой. Первый раз объектом мести был руководитель подозреваемого, но воду выпил подзащитный Попкова, ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников, норма таллия в его организме была превышена в 150 раз. Сам Колесников, по словам Попкова, не был объектом преступления Шульги. Как пояснил ранее Колесников агентству, подозреваемый также занимает должность ведущего инженера конструктора.

Второй раз фигурант дела подсыпал таллий в кулер с водой уже в юридическом отделе. Шульга хотел отомстить юристу предприятия, с которым они вместе стали участниками одного ДТП. Все остальные отравившиеся сотрудники пострадали случайно.

Как следует из материалов Таганрогского городского суда, Шульга в октябре 2017 года столкнулся с автомобилем своего коллеги Сагиля Махмудова, после этого подозреваемый в отравлении сотрудников авиазавода оставил место ДТП. В суде Шульга свою вину не признавал, а также отрицал сам факт ДТП. В итоге суд не поверил Шульге и лишил его прав на один год.

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