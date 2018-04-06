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06:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Под Уфой «Volkswagen» столкнулся с трактором, есть пострадавшие

УФА, 6апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфимском районе «Volkswagen» врезался в трактор JCB. ДТП произошло в четверг, 5 апреля, около 23 часов вечера на автодороге между Николаевкой и Нурлино.

По предварительной версии, «Volkswagen» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди ехавший трактор JCB. От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Помощь медиков потребовалась обоим водителям. Их доставили в ближайшую больницу. Пассажир из немецкой иномарки не пострадал.

Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются, сообщает группа «Дорожный патруль Уфа».

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