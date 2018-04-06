Под Уфой «Volkswagen» столкнулся с трактором, есть пострадавшие
УФА, 6апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфимском районе «Volkswagen» врезался в трактор JCB. ДТП произошло в четверг, 5 апреля, около 23 часов вечера на автодороге между Николаевкой и Нурлино.
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