Под Уфой «Volkswagen» столкнулся с трактором, есть пострадавшие

Под Уфой «Volkswagen» столкнулся с трактором, есть пострадавшие

УФА, 6апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфимском районе «Volkswagen» врезался в трактор JCB. ДТП произошло в четверг, 5 апреля, около 23 часов вечера на автодороге между Николаевкой и Нурлино.