Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
22:35 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция Гомеля ищет молодую пару, укравшую из подземного перехода Будду

В УВД просят жителей областного центра оказать помощь в поиске злоумышленников.

Читайте также
Трое жителей Лунинца украли надгробие и сдали его на металлолом

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Гомеля разыскивают неизвестных молодого человека и девушку, которые подозреваются в хищении из одного из подземных переходов областного центра статуи Будды, сообщили в четверг в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По данным милиции, декоративная статуя была похищена вечером 28 марта из подземного перехода на улице Советской, расположенного вблизи магазина «Гомель».

Сейчас по факту гомельские милиционеры проводят проверку и устанавливают личности возможных похитителей.

В УВД просят горожан, которые что-либо знают о разыскиваемых гражданах, сообщить известную информацию по телефону 102.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Совмин определил, кого причислять к тунеядцам
Шанс для 'бомжика': как на Лысой горе спасают потерянных людей
Желание РФ узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
СМИ узнали о санкциях США против 10 российских олигархов
В России появится новая мера пресечения
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь