Милиция Гомеля ищет молодую пару, укравшую из подземного перехода Будду
В УВД просят жителей областного центра оказать помощь в поиске злоумышленников.
В УВД просят жителей областного центра оказать помощь в поиске злоумышленников.
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Гомеля разыскивают неизвестных молодого человека и девушку, которые подозреваются в хищении из одного из подземных переходов областного центра статуи Будды, сообщили в четверг в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По данным милиции, декоративная статуя была похищена вечером 28 марта из подземного перехода на улице Советской, расположенного вблизи магазина «Гомель».
Сейчас по факту гомельские милиционеры проводят проверку и устанавливают личности возможных похитителей.
В УВД просят горожан, которые
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.