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22:32 (мск), источник: Kazinform

Вредные бактерии выявили в куриной продукции в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Вредные бактерии выявили в куриной продукции в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В замороженном мясе птицы “Брянский бройлер”, “Ясные зори”, произведенные в “Белградкорме”, “Благояр” из “Ставропольского бройлера”, в курином фарше “Натуральный” “СПК Курников”, в курином фарше “Достойный выбор” мясоперерабатывающего предприятия “Курочкино” выявлено бактериальное обсеменение патогенной микрофлорой или сальмонеллой, а также кишечной палочкой. При определенных условиях они могут вызывать пищевые токсикоинфекции», — сообщила руководитель отдела техрегламента городского управления охраны общественного здоровья Гульнар Сулейменова.

По ее словам, качество реализуемых товаров проверяется в рамках государственного заказа. В Атырау ежемесячно на закупку пробных товаров из бюджета выделяется 600−700 тысяч тенге.

По всем фактам выявления недоброкачественной продукции будут приняты административные меры.

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