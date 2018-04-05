Вредные бактерии выявили в куриной продукции в Атырау

«В замороженном мясе птицы “Брянский бройлер”, “Ясные зори”, произведенные в “Белградкорме”, “Благояр” из “Ставропольского бройлера”, в курином фарше “Натуральный” “СПК Курников”, в курином фарше “Достойный выбор” мясоперерабатывающего предприятия “Курочкино” выявлено бактериальное обсеменение патогенной микрофлорой или сальмонеллой, а также кишечной палочкой. При определенных условиях они могут вызывать пищевые токсикоинфекции», — сообщила руководитель отдела техрегламента городского управления охраны общественного здоровья Гульнар Сулейменова.



По ее словам, качество реализуемых товаров проверяется в рамках государственного заказа. В Атырау ежемесячно на закупку пробных товаров из бюджета выделяется 600−700 тысяч тенге.



По всем фактам выявления недоброкачественной продукции будут приняты административные меры.