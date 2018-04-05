Трое жителей Лунинца украли надгробие и сдали его на металлолом

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Начальник отдела уголовного розыска РОВД Лунинецкого райисполкома Евгений Чижик рассказал, что информацию о вандалах получили благодаря бдительности граждан:

— В тот момент, когда трое жителей Лунинца пытались сломать ограждение и вытащить частично ушедшую под землю металлическую плиту, на них обратили внимание люди, наводившие порядок на могилах близких. Они позвонили в милицию.

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Мужчин удалось разыскать через пункты приема лома. Их личности установили. Отпираться вандалы не стали и признались, зачем доставали надгробие. Оказалось, они уже сдали один металлический обелиск на металлолом — с могилы Филиппа Михайловича Маевского, умершего в 1899 году.

Обелиск, который вандалам не удалось вытащить из-за бдительности людей, установлен на могиле Екатерины Максимовны Виторской, умершей в 1884 году.

Кладбище, закрытое для захоронений с 1984 года, находится на балансе Лунинецкого ЖКХ, сообщил заместитель директора Юрий Корчик:

— Наша обязанность — поддерживать порядок на территории. Что касается установки или восстановления надгробий — это платная услуга.

Таким образом, судьба оскверненных охотниками за металлом надгробных памятников XIX века остается неизвестной. Евгений Чижик рассказал, что милиция просит откликнуться родственников, если таковые есть:

— Мы отправили запросы, надеемся, что разыщем.