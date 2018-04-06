Жителя Татарстана арестовали по делу о ложном сообщении о бомбе на вокзале
Жителя Татарстана арестовали по подозрению в ложном сообщении о бомбе, заложенной на железнодорожном вокзале, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Жителя Татарстана арестовали по подозрению в ложном сообщении о бомбе, заложенной на железнодорожном вокзале, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«5 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы 112 поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. “Бомба заложена, ждите взрыва”, — заявил неизвестный. После этого сотрудников вокзала и пассажиров эвакуировали, однако в ходе обследования здания взрывных устройств не обнаружено. Вскоре правоохранители задержали мужчину, который совершил звонок», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что задержанный — 33-летний житель Татарстана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до пяти лет.
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