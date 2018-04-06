Жителя Татарстана арестовали по делу о ложном сообщении о бомбе на вокзале

«5 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы 112 поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. “Бомба заложена, ждите взрыва”, — заявил неизвестный. После этого сотрудников вокзала и пассажиров эвакуировали, однако в ходе обследования здания взрывных устройств не обнаружено. Вскоре правоохранители задержали мужчину, который совершил звонок», — говорится в сообщении.