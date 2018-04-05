Врач Онкоинститута отказался оперировать до получения взятки

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Уролог-онколог, работавший в Онкоинституте, попал на скамью подсудимых по обвинению во взяточничестве.

По опубликованным в четверг данным Генеральной прокуратуры, врач получил семь тысяч леев от пациента, проходившего в Онкоинституте стационарное лечение. Деньги «причитались» за срочную операцию и подготовку необходимых документов.

Пациент передал медику взятку в два приема. В первый раз он отдал четыре тысячи леев, но врач заявил, что сделает все, как надо, только после того, как получит всю ранее заявленную сумму.

Медика задержали 13 февраля 2018 года в собственном кабинете в момент получения оставшихся денег.