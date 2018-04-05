Врач Онкоинститута отказался оперировать до получения взятки
Медик из Онкологического института был задержан в момент получения взятки от пациента, которого отказывался оперировать без денег.
Медик из Онкологического института был задержан в момент получения взятки от пациента, которого отказывался оперировать без денег.
КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik.
По опубликованным в четверг данным Генеральной прокуратуры, врач получил семь тысяч леев от пациента, проходившего в Онкоинституте стационарное лечение. Деньги «причитались» за срочную операцию и подготовку необходимых документов.
Пациент передал медику взятку в два приема. В первый раз он отдал четыре тысячи леев, но врач заявил, что сделает все, как надо, только после того, как получит всю ранее заявленную сумму.
Медика задержали 13 февраля 2018 года в собственном кабинете в момент получения оставшихся денег.
Теперь он не может покидать страну, лишен на время следствия права на врачебную практику и вообще рискует заплатить штраф до 37,5 тысяч леев, поработать на благо государства до 180 часов и возместить судебные издержки свыше пяти тысяч леев.
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