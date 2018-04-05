Гомельские следователи раскрыли убийство женщины 10-летней давности

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Следствие установило, что хозяева, так как посиделки запозднились, предложили остаться на ночь, но дама отказалась. Мать коллеги, у которой женщина находилась, провела ее до остановки и посадила на маршрутный автобус. После этого гомельчанку видели на автовокзале. Была информация, что она пыталась взять такси, но водители из-за ее нетрезвого вида не стали с ней связываться. После этого погибшую уже не видели. Родственники, когда она не вернулась домой, забили тревогу. Спустя несколько дней пришла страшная весть о том, что найдено ее тело.

Выйти на подозреваемого удалось спустя 10 лет. Под подозрение попал житель Буда-Кошелевского района, который вышел из СИЗО. В момент, когда было совершено убийство гомельчанки, он находился в областном центре. Подозреваемый отрицает свою вину, однако данные экспертизы указывают на него. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство с особой жестокостью. Мужчине грозит серьезное наказание вплоть до смертной казни.

— Сотрудники УСК по Гомельской области постоянно возвращаются к нераскрытым преступлениям, особенно связанным с посягательством на жизнь и здоровье граждан, — говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, — этому способствует совершенствование следственной работы вкупе с развитием возможностей экспертных исследований.