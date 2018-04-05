Гомельские следователи раскрыли убийство женщины 10-летней давности
Тело гомельчанки с множеством телесных повреждений было обнаружено в январе 2008 года. Женщина не вернулась домой из гостей, где было застолье.
Тело гомельчанки с множеством телесных повреждений было обнаружено в январе 2008 года. Женщина не вернулась домой из гостей, где было застолье.
Следствие установило, что хозяева, так как посиделки запозднились, предложили остаться на ночь, но дама отказалась. Мать коллеги, у которой женщина находилась, провела ее до остановки и посадила на маршрутный автобус. После этого гомельчанку видели на автовокзале. Была информация, что она пыталась взять такси, но водители
Выйти на подозреваемого удалось спустя 10 лет. Под подозрение попал житель
— Сотрудники УСК по Гомельской области постоянно возвращаются к нераскрытым преступлениям, особенно связанным с посягательством на жизнь и здоровье граждан, — говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, — этому способствует совершенствование следственной работы вкупе с развитием возможностей экспертных исследований.
Начиная с 2012 года, когда было создано УСК по Гомельской области, раскрыто и успешно расследовано с направлением уголовных дел в суды 7 убийств, совершенных в период с 1993 по 2011 годы. Все обвиняемые по этим делам осуждены. Еще 2 уголовных дела об убийствах 1984 года и 2008 года находятся на окончательной стадии расследования.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.