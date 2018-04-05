Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
5 апреля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Гомельские следователи раскрыли убийство женщины 10-летней давности

Тело гомельчанки с множеством телесных повреждений было обнаружено в январе 2008 года. Женщина не вернулась домой из гостей, где было застолье.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Следствие установило, что хозяева, так как посиделки запозднились, предложили остаться на ночь, но дама отказалась. Мать коллеги, у которой женщина находилась, провела ее до остановки и посадила на маршрутный автобус. После этого гомельчанку видели на автовокзале. Была информация, что она пыталась взять такси, но водители из-за ее нетрезвого вида не стали с ней связываться. После этого погибшую уже не видели. Родственники, когда она не вернулась домой, забили тревогу. Спустя несколько дней пришла страшная весть о том, что найдено ее тело.

Выйти на подозреваемого удалось спустя 10 лет. Под подозрение попал житель Буда-Кошелевского района, который вышел из СИЗО. В момент, когда было совершено убийство гомельчанки, он находился в областном центре. Подозреваемый отрицает свою вину, однако данные экспертизы указывают на него. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство с особой жестокостью. Мужчине грозит серьезное наказание вплоть до смертной казни.

— Сотрудники УСК по Гомельской области постоянно возвращаются к нераскрытым преступлениям, особенно связанным с посягательством на жизнь и здоровье граждан, — говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, — этому способствует совершенствование следственной работы вкупе с развитием возможностей экспертных исследований.

Начиная с 2012 года, когда было создано УСК по Гомельской области, раскрыто и успешно расследовано с направлением уголовных дел в суды 7 убийств, совершенных в период с 1993 по 2011 годы. Все обвиняемые по этим делам осуждены. Еще 2 уголовных дела об убийствах 1984 года и 2008 года находятся на окончательной стадии расследования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 График переноса рабочих дней в апреле
Инфографика: когда подавать документы в вузы и сдавать экзамены
Желание РФ узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Американский посол остался без переводчика
Адвокат рассказал, почему житель Таганрога отравил коллег
В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь