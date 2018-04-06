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03:23 (мск), источник: Вести Иркутск

Не дал обмануть ветерана. Жителя Иркутска полиция наградила за неравнодушие

Сотрудники полиции наградили жителя Иркутска за помощь в борьбе с мобильными мошенниками.

В январе прошлого года Дмитрий Голубев вместе со своей женой не дали ветерану Великой Отечественной перевести все накопленные средства на сотовый телефон жуликов. Пенсионеру звонили с незнакомого номера и предлагали денежную компенсацию по одной из социальных программ. Для этого ему нужно было перевести около 150 тысяч рублей. Свидетелем разговора оказался Дмитрий Голубев. И когда пожилой человек начал действовать «по инструкции», он вмешался. Вместе обратились с заявлением в полицию.

— Он сказал, что переводит деньги. Что ему переводят якобы деньги. Как дитя войны или как ребёнок войны, ему сказали сделать определённые инструкции, — говорит житель Иркутска Дмитрий Голубев.

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