Не дал обмануть ветерана. Жителя Иркутска полиция наградила за неравнодушие

В январе прошлого года Дмитрий Голубев вместе со своей женой не дали ветерану Великой Отечественной перевести все накопленные средства на сотовый телефон жуликов. Пенсионеру звонили с незнакомого номера и предлагали денежную компенсацию по одной из социальных программ. Для этого ему нужно было перевести около 150 тысяч рублей. Свидетелем разговора оказался Дмитрий Голубев. И когда пожилой человек начал действовать «по инструкции», он вмешался. Вместе обратились с заявлением в полицию.