Не дал обмануть ветерана. Жителя Иркутска полиция наградила за неравнодушие
Сотрудники полиции наградили жителя Иркутска за помощь в борьбе с мобильными мошенниками.
Сотрудники полиции наградили жителя Иркутска за помощь в борьбе с мобильными мошенниками.
В январе прошлого года Дмитрий Голубев вместе со своей женой не дали ветерану Великой Отечественной перевести все накопленные средства на сотовый телефон жуликов. Пенсионеру звонили с незнакомого номера и предлагали денежную компенсацию по одной из социальных программ. Для этого ему нужно было перевести около 150 тысяч рублей. Свидетелем разговора оказался Дмитрий Голубев. И когда пожилой человек начал действовать «по инструкции», он вмешался. Вместе обратились с заявлением в полицию.
— Он сказал, что переводит деньги. Что ему переводят якобы деньги. Как дитя войны или как ребёнок войны, ему сказали сделать определённые инструкции, — говорит житель Иркутска Дмитрий Голубев.
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