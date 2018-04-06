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04:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Хакеры атаковали медицинский центр во Владивостоке

Сотрудники одного из медицинских центров в Ленинском районе Владивостока позвонили в полицию и сообщили о противоправных действиях со стороны неизвестных, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам работников учреждения, злоумышленники каким-то образом совершили шифрование различных файлов в их базе, а затем потребовали выкуп.

Неизвестные хакеры предложили заплатить за расшифровку информации несколько десятков тысяч рублей. Деньги необходимо было перевести на виртуальный кошелек, адрес которого они также указали.

Работники медицинского центра не стали ничего платить вымогателям и сообщили о происшествии в полицию. По их словам, вмешательство злоумышленников не сильно отразилось на работе учреждения здравоохранения, но попросили привлечь нарушителей закона к ответственности.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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