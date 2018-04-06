Хакеры атаковали медицинский центр во Владивостоке

Сотрудники одного из медицинских центров в Ленинском районе Владивостока позвонили в полицию и сообщили о противоправных действиях со стороны неизвестных, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам работников учреждения, злоумышленники каким-то образом совершили шифрование различных файлов в их базе, а затем потребовали выкуп.