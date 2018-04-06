Хакеры атаковали медицинский центр во Владивостоке
Сотрудники одного из медицинских центров в Ленинском районе Владивостока позвонили в полицию и сообщили о противоправных действиях со стороны неизвестных, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам работников учреждения, злоумышленники
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