В Приморье осудили начальника почты
Женщина похитила больше 65 тысяч рублей.
Женщина похитила больше 65 тысяч рублей.
Жительница села Михайловка осуждена по обвинению в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи, который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.
В ходе
Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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