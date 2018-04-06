В Приморье осудили начальника почты

Жительница села Михайловка осуждена по обвинению в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи, который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.

Оказалось, что обвиняемая являлась начальником почтового отделения в селе Борисовка, в течение четырех месяцев, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, общая сумма похищенного составила 65 231 рубль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 35-летняя жительница села Михайловка задержана. Вхоже расследования уголовного дела доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.