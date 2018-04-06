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04:49 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудили начальника почты

Женщина похитила больше 65 тысяч рублей.

Жительница села Михайловка осуждена по обвинению в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи, который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.

Оказалось, что обвиняемая являлась начальником почтового отделения в селе Борисовка, в течение четырех месяцев, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, общая сумма похищенного составила 65 231 рубль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 35-летняя жительница села Михайловка задержана. Вхоже расследования уголовного дела доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.

Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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