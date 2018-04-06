Хабаровск снова накрыло дымом из-за пожаров в соседних регионах

Сегодня утром хабаровчане снова наблюдали дымовую завесу во всех районах краевой столицы. В главном управлении МЧС по региону корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что возгорания на территории края есть, однако дым в Хабаровск идет из-за природных пожаров у соседей — в Амурской области и ЕАО.

«Согласно спутниковому мониторингу, только за вчерашний день в Хабаровском крае зафиксировано 98 термических аномалий, большинство из них в южных районах. У нас есть сутки их проверить и устранить. Ситуацию осложняет пожароопасная ситуация в соседних регионах, особенно в Амурской области. Вчера на помощь нашим коллегам на вертолете Ми-8 вылетел личный состав Амурского спасательного центра МЧС в количестве 30 человек. Большинство пожаров продолжают возникать из-за сухой растительности», — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.