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04:56 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Еще в одном районе Приморья введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Ханкайском районе Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Ранее такой режим был введен в Кавалеровском районе и Уссурийском городском округе.

Источник: ИТАР-ТАСС

«В четверг, 5 апреля, постановлением администрации Ханкайского района на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности. Ханкайский район стал третьей территорией Приморья, где введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Такой режим предполагает, в частности, запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных, ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров, на утро пятницы действующими остаются девять лесных пожаров.

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