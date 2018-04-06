Еще в одном районе Приморья введен особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в Ханкайском районе Приморского края, сообщает
Особый противопожарный режим введен в Ханкайском районе Приморского края, сообщает
«В четверг, 5 апреля, постановлением администрации Ханкайского района на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности. Ханкайский район стал третьей территорией Приморья, где введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
Такой режим предполагает, в частности, запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных, ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров, на утро пятницы действующими остаются девять лесных пожаров.
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