Еще в одном районе Приморья введен особый противопожарный режим

Источник: ИТАР-ТАСС

«В четверг, 5 апреля, постановлением администрации Ханкайского района на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности. Ханкайский район стал третьей территорией Приморья, где введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Такой режим предполагает, в частности, запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных, ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.