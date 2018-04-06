В Ангарске нашли пьяного водителя, который сбил двух женщин

Об этом 5 апреля 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Дорожный инцидент произошёл накануне около шести часов вечера на Ленинградском проспекте. Под колёсами иномарки оказались женщины 43 и 38 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие получили травмы и ушибы, одна из них госпитализирована.