В Ангарске нашли пьяного водителя, который сбил двух женщин
В Ангарске сотрудники ГИБДД разыскали местного жителя, который в нетрезвом виде сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
В Ангарске сотрудники ГИБДД разыскали местного жителя, который в нетрезвом виде сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
Об этом 5 апреля 2018 года сообщает
После случившегося правонарушитель скрылся, однако спустя некоторое время инспекторы ДПС установили и задержали злоумышленника. По предварительной информации, 27-летний мужчина управлял автомобилем «Тойота Королла» в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По решению суда виновнику ДТП назначен административный арест на срок 10 суток, машина направлена на
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