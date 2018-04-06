В Перми пропал 54-летний мужчина

Пермские волонтёры искали пропавшего 54-летнего мужчину. Лапин Андрей Серафимович пропал 5 апреля. Около 13.00 он вышел из дома в микрорайоне Парковый и пропал. Мужчина имеет инвалидность: деменцию, не разговаривает.

Его поиски объявили вечером 5 апреля, около 22.00 часов. Сбор — возле отдела полиции Дзержинского района. Почти всю ночь волонтёры группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» разыскивали пропавшего мужчину на территории, прилегающей к Балатовском лесу. Около шести часов утра сообщили на своей страничке ВКонтакте, что поиски прошли безрезультатно.

«Поиски не прекращены! — сообщает координатор Ксения Макарова. — Уважаемые автовладельцы, огромная просьба по возможности просмотреть видеорегистраторы, если Вы после 13.00 ездили в микрорайоне Парковый и заметили изображённого на фото мужчину».