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07:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропал 54-летний мужчина

Всю ночь в микрорайоне Парковый его разыскивали волонтёры.

Пермские волонтёры искали пропавшего 54-летнего мужчину. Лапин Андрей Серафимович пропал 5 апреля. Около 13.00 он вышел из дома в микрорайоне Парковый и пропал. Мужчина имеет инвалидность: деменцию, не разговаривает.

Его поиски объявили вечером 5 апреля, около 22.00 часов. Сбор — возле отдела полиции Дзержинского района. Почти всю ночь волонтёры группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» разыскивали пропавшего мужчину на территории, прилегающей к Балатовском лесу. Около шести часов утра сообщили на своей страничке ВКонтакте, что поиски прошли безрезультатно.

«Поиски не прекращены! — сообщает координатор Ксения Макарова. — Уважаемые автовладельцы, огромная просьба по возможности просмотреть видеорегистраторы, если Вы после 13.00 ездили в микрорайоне Парковый и заметили изображённого на фото мужчину».

Лапин Андрей Серафимович был одет в серую куртку, с полосами снизу-вверх от темно серого до светло серого, чёрную шапку, чёрные штаны, чёрные ботинки.

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